Sestri Levante, si sostituisce ad amico e sostiene esame di guida: denunciato

Ha tentato di sostenere l’esame di guida al posto di un amico ma uno straniero di Reggio Emilia è stato smascherato e denunciato. A scoprire la truffa una scuola guida di Sestri Levante dove il giovane aveva già sostenuto e superato l’esame di teoria. L’uomo, un 30 enne, è stato sorpreso in flagranza di reato durante la prova di guida a tradirlo i documenti falsi presentati al posto di chi doveva in realtà sostenere l’esame. Per i due è scattata la denuncia per sostituzione di persona, a carico del candidato che ha tentato la truffa si è aggiunto anche l’arresto per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.