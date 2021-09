Savona 2021, Stefano Bonaccini ha incontrato il candidato Marco Russo: “Il Patto ottimo modo per avvicinare la politica alla gente”

Oltre duecento persone hanno accolto e ascoltato con interesse l’incontro tra il presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini e il candidato sindaco alle comunali di Savona, MArco Russo (Patto per Savona) che si è svolto ieri sera alla SMS Fornaci a Savona. L’occasione è stata la presentazione del libro scritto da Bonaccini, “Il Paese che vogliamo” in cui si fotografa l’attualità italiana dalla sanità alle infrastrutture. Il tutto sul crinale che proietta il nostro PAese nel futuro. La serata condotta dal giornalista Fabrizio Masia ha avuto come cifra la descrizione della realtà attuale dell’Emilia Romagna, tra le regioni più virtuose d’Italia e quella del capoluogo della “Torretta”: spunti, idee e confronti sulla base del concetto di “patto”, già attuato in Emilia nel settore dell’occupazione e che il candidato MArco Russo vuole rendere, a Savona, la cifra del su programma politico. “E’ necessario andare insieme, da soli non si va nessuna parte”, ha detto Bonaccini, rimarcando il concetto di squadra che coinvolga amministratori e cittadini. “E’ un ottimo modo per riportare la politica vicina alla gente. Se l’Italia somigliasse all’Emilia Romagna sarebbe un paese migliore, nel libro indichiamo soluzioni che potrebbero funzionare per il Paese, bisogna avere l’ambizione di farlo. Circondati di persone più brave di te”. E’ stato questo il consiglio che Bonaccini ha detto a MArco Russo che ha sottolineato come la strada per attuare il patto sia: “Coinvolgere la città.L’esperienza che ci porta Stefano Bonaccini è di insegnamento”.

Vaccini, sanità, sport, politiche giovanili sono stati al centro del confronto in cui Bonaccini ha sostenuto, in tema di sanità che: “Nel Pnrr sono previsti 20 miliardi per la sanità pubblica, tanti soldi così non li avevamo mai visti. In Emilia Romagna ci sono 120 case della salute e altre 40 finanziate e vengono chieste da tutti i sindaci di qualsiasi colore politico”.