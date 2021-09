Regione Liguria, aperto il bando a sostegno del Cinema

3 milioni di euro per il finanziamento di progetti: con un contributo in grado di coprire fino al 70% dei costi ammissibili.

I progetti dovranno essere rivolti allo sviluppo di: hub creativi (sotto forma di sale di scrittura o altre strutture collaborative), che possano favorire la collaborazione tra sceneggiatori, autori, produttori, per poter ideare e scrivere serie di fiction di alta qualità capaci di raggiungere grandi pubblici e competenze nella realizzazione di contenuti e la creazione di team diversificati per formare e coltivare talenti in grado di lavorare oltre i confini nazionali e linguistici. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 20 settembre 2021