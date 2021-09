Savona 2021, presentata la lista PD-Articolo 1

Presentata oggi a Savona la lista Pd-Articolo 1 che sosterrà la candidatura di Marco Russo alle prossime Comunali del 3-4 ottobre. La lista è stata presentata nei giardini di Via Verdi nel quartiere di Villapiana. Due i punti di rilievo della proposta: l’ Ospedale San Paolo che deve essere valorizzato e una rete di servizi domiciliari e di presìdi socio-sanitari nei quartieri, anche in sedi polivalenti. “Servono idee e capacità ed è quello che la lista del Partito Democratico offre: nuove energie che hanno voluto mettersi a disposizione per un progetto importante e innovativo”, ha dichiarato Stefano Martini segretario dell’Unione Comunale.

Ecco i 32 nomi che compongono la lista:

Elisa Di Padova, 41 anni, giornalista pubblicista, project manager pr e media relation, Capogruppo PD

Luca Burlando, 25 anni, studente universitario, vicesegretario comunale PD

Paolo Apicella, 52 anni, impiegato, consigliere comunale uscente

Gianni Bennati detto Benni, 65 anni, macchinista FF.SS, Presidente dell’Associazione Amici Scaletto Furnaxi

Emanuele Briano, 39 anni, ingegnere e game designer

Andrea Bruzzone, 37 anni, impiegato pubblico

Matteo Carlevarino, 20 anni, studente

Alfio Chiarenza, 63 anni, geometra libero professionista

Mauro Core, 71 anni, pensionato ex professore

Tommaso Cospito, 20 anni, studente

Vito D’Ambrosio, 61 anni, funzionario pubblico.

Marzia Dagnino, 57 anni, diplomata ragioniera/ OSS dipendente ASL 2

Maura De Albis, 74 anni, volontaria ANPI, Presidente Società di mutuo soccorso

Elena Fedj, 71 anni, libera professionista.

Alessandro Frosio, 40 anni, operaio.

Alessandra Gemelli, 54 anni, avvocato, vicesegretaria regionale

Marisa Ghersi, 49 anni, Cooperatrice Sociale

Nadia Guisa, 56 anni, tecnico di laboratorio, consulente per la formazione aziendale

Bruno Larice, 60 anni, impiegato Poste italiane.

Federico Larosa, 36 anni, commerciante, gestore S.M.S.f. Leginese-Milleluci

Aurora Lessi, 26 anni, consulente assicurativa

Francesco Lirosi detto Franco, pensionato

Angelica Lubrano, 74 anni, ex docente, autrice di romanzi e saggi

Daniela Lupano, 64 anni, pensionata – ex coordinatore Asl2

Giovanni Maida detto Gianni, 68 anni, ex bancario ora in pensione

Lionello Parodi, detto Nello, 68 anni, medico

Aureliano Pastorelli, 53 anni dipendente gruppo Badano energia, presidente Polisportiva Quiliano ASD

Andrea Poggio, 43 anni, speaker radio, indipendente

Mirko Principato, 35 anni, assistente doganale

Barbara Susini, 55 anni, avvocato

Veronica Valenti, 25 anni, avvocato praticante

Natasha Vallerino, 52 anni, infermiera