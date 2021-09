Obbligo vaccinale e terza dose, Toti: “Parole di Draghi dimostrano che Stato c’è”

Posted on

Il parlamentare europeo Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sarà questa sera ad Alassio per sostenere la candidatura di Jan Casella alle elezioni regionali nella lista civica Sansa Presidente. Pisapia interverrà alle 21 in Piazza Libertà per dare “il proprio appoggio al consigliere comunale di Alassio, al quale è legato da un rapporto di amicizia […]