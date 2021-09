Si sta sgonfiando la protesta no green pass che aveva annunciato azioni di protesta eclatanti a cominciare dal blocco delle stazioni di ieri che si è rivelato un flop. Anche la manifestazione di oggi prevista sotto il palazzo della Regione Liguria non ha avuto seguito. La Polizia, che ha presidiato Piazza De Ferrari con mezzi blindati e agenti, di fatto non è dovuta intervenire. Nelle ultime ore anche il canale Telegram “Basta dittatura” che si riferisce ai no green pass e no vax è stato chiuso.