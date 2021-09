Savona 2021. Luca Aschei (Andiamo oltre): “Vogliamo una Savona turistica da rilanciare a livello nazionale e internazionale

Luca Aschei, candidato sindaco per la lista “Andiamo Oltre”, ha fatto ai nostri microfoni il punto della situazione anticipando una piccola parte del programma elettorale che verrà presentato la prossima settimana: “Con il nostro programma e la nostra lista vogliamo andare oltre tutto quello che è stato finora quindi vogliamo una Savona turistica, curata”, ha affermato. “Abbiamo pubblicato la carta del decoro che è molto importante perchè con essa vogliamo pensare al verde, alla pulizia, alle strade, alla cultura. Attraverso questa carta del decoro che è soltanto una piccola parte del programma, molto più profondo vogliamo dare un’identità nuova alla città e dovrà essere un’identità turistica perchè non c’è nessun’altra possibilità di tirarsi fuori da questa situazione veramente disastrosa della città per rilanciarla in modo turistico. Quindi, risanare tutti i problemi che ha la città per portarla a livello nazionale e internazionale”, ha concluso.