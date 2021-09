Flop delle proteste no green pass, Toti: ” Dovevano essere migliaia, li abbiamo contati sulle dita di una mano”

Posted on

“La stessa attenzione per i soldi e le spese, che tra l’altro condivido, con la quale la Giunta regionale giustifica oggi il mancato rinnovo delle convezione tra università di Genova e Regione Liguria per lo Studio delle mafie avrei voluto che fosse stata applicata anche in relazione agli sprechi che costantemente vengono fatti in Regione: […]