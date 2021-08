Genova, scavalca il balcone e minaccia di buttarsi di sotto: salvato ragazzo

Intervento della Polizia e dei vigili del fuoco dopo la segnalazione di un giovane che si era barricato in casa impedendo l’ingresso in casa dei genitori e che minacciava di buttarsi dal balcone. Il ragazzo quando ha aperto agli agenti della Polizia con il ferro morto della porta ha mostrato un coltello. Riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione hanno soccorso il giovane che nel frattempo, armato di due coltelli era salito sul cornicione passando da un terrazzo all’altro rischiando di precipitare nel vuoto. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala dove i genitori si sono avvicinati al ragazzo per farlo desistere dal suo intento. I poliziotti, intanto, sono riusciti a raggiungerlo scavalcando il balcone, a metterlo in salvo e a trasportarlo in ospedale.