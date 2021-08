Savona, cadono calcinacci dal ponte di Via Beato Ottaviano: strada chiusa

Posted on

Nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine per far rispettare la normativa anti COVID, a Sanremo i Carabinieri hanno controllato il litorale e identificato le persone che prendevano la prima tintarella e ora sono in corso le verifiche per stabilire per verificare la regolarità della loro presenza. Qualora emergano irregolarità, le persone identificate rischiano una sanzione […]