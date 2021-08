Quattrocento anni dalla fondazione delle Scuole Pie: il calendario delle manifestazioni

Ecco il programma per le celebrazioni del 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie (1621-2021) di San Giuseppe Calasanzio a Carcare

Questo il programma: venerdì 1 ottobre ore 18 – Inaugurazione della “Quadreria Civica della Sala Consiliare” a cura di Ferdinando Molteni. Percorso di restauro ed esposizione definitiva di cinque tele pittoriche d’epoca sette-ottocentesca, di proprietà del Comune di Carcare. Seguirà contestuale apertura al pubblico sino alle ore 21 per gruppi composti al massimo di 14 persone. La quadreria sarà sempre visitabile negli orari di apertura del Municipio, previo appuntamento telefonico.

Sabato 2 ottobre ore 10 – “Nella storia per quattro secoli” – Aula Magna del Liceo Calasanzio – Celebrazione Istituzionale del 400° – Riflessioni Istituzionali, intorno alla secolare presenza a Carcare di un monumento architettonico e formativo.

Sempre sabato 2 ottobre ore 16 – “Quondam divus Calasantius hospes -Carcare Calasanziana 1621-2021” – Aula Magna del Liceo Calasanzio – Celebrazione Istituzionale del 400° – Volume curato da Giannino Balbis, presentazione di Paola Salmoiraghi. Casa editrice Carta Bianca.

Domenica 3 ottobre ore 10 – “Il Calasanzio di Carcare nel 900. Da Collegio degli Scolopi a Liceo Statale” – Aula Magna Liceo Calasanzio – Volume ideato da Maria Morabito, presentazione di Sandro Clavarino. Casa editrice L’Editrice. Alle ore 16 “Messa Solenne” – Chiesa del Collegio – Celebrazione Religiosa del 400° con la presenza delle autorità istituzionali e religiose. Per una corretta distribuzione del pubblico, secondo le normative vigenti in emergenza sanitaria, la modalità di svolgimento degli eventi in presenza: “Nella storia per quattro secoli” e “Messa Solenne” avverrà in collegamento video e audio tra l’Aula Magna del Liceo Calasanzio e la Chiesa del Collegio.

“Collegium librorum” – Un Collegio di libri, pubblicazioni e presentazioni librarie. Presentazione a puntate: della collana di ristampe anastatiche promossa dalla Fondazione De Mari e dal comune di Carcare, di rari ed estinti volumi dedicati al Collegio Calasanziano, a cura di L.Editrice; dei volumi promossi dall’associazione 1621 Unione degli Studenti Calasanziani editi da Carta Bianca.

Lunedì 27 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Carcare e le Scuole Pie” Memorie di Padre Paolo Ferdinando Isola – 1897.

Mercoledì 29 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Nel terzo centenario dal giorno in cui il Calasanzio apriva in Carcare il Collegio” fascicolo illustrato celebrativo del 300° di fondazione – 1921.

Giovedì 30 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Il III centenario della fondazione del Collegio in Carcare”.

Venerdì 1 ottobre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “La Voce del Calasanzio” monografia illustrata curata dall’Istituto delle Scuole Pie nel 340° di fondazione.

Giovedì 7 ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Tra le pietre e i mattoni, riflessioni sul Liceo e il centro storico di Carcare”di Marta Bagnasco.

Venerdì 8 ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Il Ciako e le scuole Pie” romanzo di Enrico Contu “Libri in Chiesa ” – Un collegio di libri, pubblicazioni e presentazioni librarie. Presentazione a puntate, delle pubblicazioni scritte da Fausto Bagnus, nell’originale cornice della Chiesa del collegio (S.Antonio Abate), a cura della Comunità dei Padri Scolopi Carcarese.

Venerdì 3 settembre ore 20.30 – Chiesa del Collegio – “Uno scienziato e scolopio da Cortiglione a Carcare” biografia di padre Bigliani di Ico Simonelli.

Venerdì 10 settembre ore 20.30 – Chiesa del Collegio – “Due scienziati e il loro Museo” storia del museo Ighiniano di F. Bagnus.

Venerdì 17 settembre ore 20.30 – Chiesa del Collegio – “Carcare 1809 ultima sosta del viaggio di Pio VII prima della prigionia” di F. Bagnus.

Venerdì 24 settembre ore 20.30 – Chiesa del Collegio – “La Chiesa del Collegio” di F. Bagnus.

“Proposta per un giornale” – Martedì 28 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – presentazione dell’originale notiziario “Calasanzio Carcare 1621-2021” di Maria Teresa Gostoni da un’idea di Aldo Meineri “Proposta per un giornale”. “Chiesa di San Rocco, messa in memoria dei Padri scolopi defunti”

Martedì 28 settembre ore 20.30 – “Messa per i defunti” – Chiesa di San Rocco – Celebrazione Religiosa del 400° in memoria dei defunti Padri Scolopi Carcaresi.

“I misteri del Calasanzio” – Visite Guidate

Una serie di visite guidate gratuite per esplorare i luoghi calasanziani. Tre tematiche di approfondimento e due percorsi, uno diurno per gli alunni delle scuole, ed uno pomeridiano per tutti gli utenti. Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria. Prenotazione delle visite guidate contattando gli uffici comunali ai seguenti riferimenti: 019518729 Biblioteca/01951541 Protocollo/ amministrativa@comune.carcare.sv.it / www.comune.carcare.sv.it

Ritrovo per tutte le visite guidate, 5 minuti prima dell’orario stabilito, di fronte all’ingresso della Chiesa del Collegio. Le visite guidate si svolgeranno secondo le normative sanitarie vigenti. Durata stimata di ogni visita 20 minuti. Gruppi di visita composti da massimo 15 persone/studenti. A cura di Fausto Conti, del coordinamento volontari.

Percorso dedicato alle Scuole: lunedì 27 settembre – mercoledì 29 settembre – venerdì 1 ottobre – tre turni dalle ore 9.30 alle ore 11 per ogni viaggio.

Percorso dedicato al pubblico: martedì 28 settembre – giovedì 30 settembre – sabato 2 ottobre – tre turni dalle ore 15.30 alle ore 16.50 per ogni viaggio.

“Cori per il 400°” – Rassegna di concerti eseguiti dalle corali carcaresi in omaggio alla fondazione della Chiesa di San Antonio Abate, “Chiesa del Collegio”.

Domenica 26 settembre ore 21 – Chiesa del collegio – Corale Alpini Alta Val Bormida, Corale Note per Caso, Corale Parrocchiale S. Giovanni Battista, Corale G.d’Arezzo.

Domenica 3 ottobre ore 16 – Chiesa del Collegio – Corale Guido d’Arezzo e Corale parrocchiale.

Mostre d’Arte – Dal 17 settembre al 26 Settembre – “Omaggio a Giulio Cinelli e Bartolomeo Meineri” – Biblioteca A.G. Barrili – Sale Mostre piano superiore, espongono Valentina Cinelli e Aldo Meineri. Inaugurazione Venerdì 17 Settembre ore 17. Apertura negli orari di ufficio della Biblioteca Comunale.

Dal 3 al 17 ottobre – “La poetica del segno e del colore” – Biblioteca A.G. Barrili – Sale Mostre piano superiore, a cura dell’associazione Renzo Aiolfi di Savona con il patrocinio del Centro Internazionale d’Arte Antinoo di Roma. Inaugurazione Domenica 3 Ottobre ore 17.30 Apertura negli orari di ufficio della Biblioteca Comunale il Giovedì, Venerdì, Sabato.

Sabato 9 ottobre ore 16 – Sala del consiglio comunale nel Palazzo del Municipio – “Un Quadro in Sala Consiliare”- Appuntamento culturale di approfondimento nella “Quadreria Civica della Sala Consiliare” nel dettaglio si indagherà in merito: al quadro di Paolo Gerolamo Brusco “Lezione di Teologia di San Giuseppe Calasanzio”; all’attività artistica del pittore Savonese a Carcare; sull’intervento di restauro finanziato dall’associazione Renzo Aiolfi di Savona. – Relazione della Presidente Silvia Bottaro.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.