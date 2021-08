In Liguria 350 profughi afghani

Posted on

Il tribunale per i diritti del malato ha scritto una lettera all’Asl 2 e Alisa, e per conoscenza al difensore civico regionale, chiedendo la data di riapertura del punto nascita dell’ospedale “Santa Corona”: “Al momento, poiché i reparti Covid si stanno via via riducendo in tutti i presidi ospedalieri della Regione, quindi anche in quelli […]