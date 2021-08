La Spezia, Bacino di carenaggio: sciolto il Consorzio

Posted on

Sull’ordine del giorno presentato dal Consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo, precisa alcuni aspetti: “Il primo è che i proprietari di Urbe non avranno ulteriori vincoli, se non il divieto di caccia, sui loro terreni. In quanto la zona individuata dal Consiglio Comunale di Urbe ricade già in una […]