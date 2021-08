G20, il presidente della Regione, Toti ha accolto ieri sera le delegazioni

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha accolto ieri sera a villa Durazzo le delegazioni ministeriali che domani a Santa Margherita Ligure parteciperanno alla conferenza del G20 sull’Empowerment femminile

“Il coinvolgimento a pieno titolo dell’universo femminile nella gestione del mondo, nella scienza, nella cultura, nella politica e nell’impresa, non è solamente una questione giustizia sociale o un tema etico o morale, ma un tema che riguarda la crescita e lo sviluppo”.

Per l’Italia c’è la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. Presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali (Un Women, Oil, Ocse), del mondo delle imprese, dell’accademia e della società civile. Oggi alle 9 il via ai lavori.

“Per la prima volta nella storia del G20 domani a Santa Margherita Ligure si organizza una conferenza speciale sul tema dell’empowerment femminile, per volontà della presidenza italiana, che lo ha posto da subito come uno degli asset fondamentali per l’azione del nostro Governo”, ha sottolineato laministra delle Pari opportunità Elena Bonetti.