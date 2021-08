Andora, nell’ambito della rassegna “Sguardi Laterali” una serata dedicata dalla meteorologia

Sabato 28 agosto, alle ore 21.15, la rassegna “Sguardi Laterali” propone una serata dedicata all’Arma Aeronautica e al mondo della meteorologia. Appuntamento nei Giardini Tagliaferro con il I° Lgt Maurizio Sabatino della 115^ Squadriglia R.R. Capo Mele di Andora che, in conversazione con Christine Enrile, accompagnerà il pubblico in “Un viaggio alla scoperta delle nuvole tra Arte, Scienza e Letteratura”.

Un evento frutto della collaborazione e sinergia che da anni Palazzo Tagliaferro sviluppa con la 115^ Squadriglia R.R. di Capo Mele e con le Forze dell’Aeronautica presenti sul territorio andorese.

Maurizio Sabatino autorevole meteorologo e profondo conoscitore della materia accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nubi attraverso aneddoti e storie che hanno portato alla realizzazione dell’Atlante delle Nubi.

L’Atlante delle nubi (tuttora in uso presso l’organizzazione mondiale di meteorologia) sarà l’occasione per conoscere meglio le nubi che pare siano di impossibile e completa classificazione e disobbedienti alle regole. Eppure leggibili per le previsioni meteo.

L’appuntamento di grande interesse scientifico è inserito nelle attività divulgative collegate al programma culturale del Museo Mineralogico Dabroi. Serata ad ingresso libero con green pass.