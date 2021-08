A10, furgone a fuoco su Ponte San Giorgio: intervento dei vigili del fuoco

Disagi al traffico questa mattina sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Ovest per un furgone andato a fuoco su Ponte San Giorgio che è stato chiuso per motivi di sicurezza in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Alcune fiamme hanno interessato anche la parte sottostante il viadotto in Corso Perrone dove sono andate a fuoco alcune sterpaglie ma i pompieri hanno facilmente spento anche il piccolo rogo creatosi. Il ponte è stato riaperto con una corsia libera per senso di marcia.