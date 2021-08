Chiavari, dopo la morte del sindaco Di Capua poteri al vice sindaco ed elezioni a Giugno 2022

La morte improvvisa del sindaco di Chiavari, Marco di Capua oltre ad aver sconvolto la città rivierasca e tutto il mondo politico locale ha aperto la corsa alla poltrona di primo cittadino. In casi come come questo l’articolo 53 comma 1 d.lgs. 267/2000 prevede che le funzioni del Sindaco siano svolte dal Vicesindaco e che il Consiglio e la Giunta rimangano in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco. A Chiavari, dunque, le nuove elezioni comunali si svolgeranno a Giugno 2022, sarà la vicesindaco Silvia Stanig, 37 anni, a guidare il consiglio comunale.