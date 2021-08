Calcio, la Sampdoria chiude il programma della prima giornata: al “Ferraris” arriva il Milan

Si annuncia un avvio di campionato in salita per la Sampdoria che questa sera al “Ferraris” ospita un Milan considerato tra le favorite per la corsa scudetto. I blucerchiati, affidati all’ex allenatore del Parma , Roberto D’Aversa, hanno mostrato già alcuni limiti preoccupanti nella gara di coppa italia contro l’Alessandria, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Pur avendo superato il turno a fatica per i blucerchiati le premesse non sono delle migliori. I blucerchiati non vincono all’esordio in campionato da 4 anni, quando nell’agosto 2017 superarono in rimonta il Benevento. Il Milan è tra le pochissime squadre che hanno potuto condurre un mercato di rinforzo al punto che lo stesso Pioli ha definito la rosa molto più forte dello scorso anno in cui i rossoneri sono comunque arrivati secondi alle spalle dell’Inter. Potrebbe essere la stagione del salto di qualità per ambire allo scudetto. A “Marassi” i rossoneri si schiereranno quasi nella miglior formazione possibile anche se due assenze si annunciano come pesanti, soprattutto quella di Ibrahimovic. Debutto dal primo minuto per l’attaccante Giroud e il portiere Maignan. La Sampdoria è praticamente la stessa della gestione Ranieri. Il tecnico D’Aversa in carriera non ha mai superato i rossoneri, pareggiando una volta e perdendo 4 partite. Lo schieramento prevede in avanti Quagliarella supportato da Gabbiadini e Candreva; in difesa la coppia centrale sarà composta da Yoshida e Colley. In mezzo conferme per Thorsby e soprattutto Damsgaard, due giocatori in predicato di lasciare la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quaglierella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, F. Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 19 (ultima nel marzo 2019, 1-0)

Pareggi 25

Vittorie Milan 25 (ultima nel dicembre 2020, 1-2)