A10, riaperta totalmente la carreggiata tra Genova Aeroporto e Genova Prà

E’ stato riaperto questa mattina alle 6 il tratto di A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà in direzione di Ventimiglia. La notizia dell’anticipo della fine dei lavori nel cantiere in alcune gallerie del tratto era stata confermata dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giampedrone e dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti dopo la riunione in videoconferenza che si è svolta due giorni fa tra i rappresentanti del Mims, di Aspi, di Regione Liguria, Comune di Genova e Anci Liguria.

“Questo risultato – aveva sggiunto l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone – è merito di tutti i soggetti coinvolti: le lavorazioni sulle 24 ore, avviate il 16 agosto e inizialmente previste fino alla sera del 25 agosto, si concluderanno con cinque giorni di anticipo. Avevamo chiesto ad Aspi di accelerare il più possibile e oggi quel traguardo è stato raggiunto”.

L’assessore Giampedrone ha sottolineato poi che “il modello adottato per affrontare questa emergenza, con il confronto serrato tra tutti i soggetti coinvolti, comprese Prefettura e Forze dell’ordine, si è rivelato assolutamente efficace e per questo – conclude – credo sia fondamentale replicarlo anche per i prossimi interventi di messa in sicurezza, previsti in autunno”.