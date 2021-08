Albissola, tornano sul palco i “Trilli”: appuntamento sabato 21 agosto

Sabato 21 agosto tornano sul palco i fantastici Trilli a rallegrare la serata sulle note dei migliori brani folk della tradizione ligure, corredati da momenti di puro divertimento.

“Una serata di gioia e spensieratezza in questo periodo così difficile. Vogliamo così regalare momenti da ricordare in un estate totalmente diversa dal passato e far si che questo sia solo un punto di ripartenza per il futuro, ponendo solide basi per gli anni a venire.

Vi aspettiamo questo sabato sera ad Albissola Marina per passare una serata tutti insieme all’insegna del divertimento”. Cosi commenta il consigliere Enrico Schelotto, delegato al turismo del Comune di Albissola Marina.

Vladi racconta: “Dopo molti anni torno qui ad Albissola dove molti anni fa mi esibii come Trilli in uno stabilimento balneare. A quell’epoca erano i miei esordi nel campo dialettale genovese, poco tempo dopo la prematura scomparsa di mio padre Pippo avvenuta nel 2007. Lui che era stato il fondatore nel 1973 del gruppo insieme al suo inseparabile amico Pucci.

Da allora molto è cambiato, compresa la formazione di musicisti completamente rinnovata. In questa attesissima serata sarò accompagnato da: Alberto Marafioti alle tastiere, Fabio Bavastro al basso, Fabrizio Salvini alla batteria, Davide e Alessandro De Muro alle chitarre e Valeria Saturnino al violino.

Uniti nella nostra passione per il bel canto genovese faremo un viaggio fra musica e racconti attraverso i più grandi classici della nostra tradizione, brani di grande impatto emotivo che vi faranno emozionare, per citarne qualcuno, “Vico drito Pontexello”, “Ma se ghe penso”, “Piccon dagghe cianin”, “Creuza de ma”, passando per altri più scanzonati come “Olidin Olidena”, “A l’ea unn-a figetta”, “Trilli trilli” fino ad arrivare a quelli di più recente produzione tratti dal nostro ultimo lavoro discografico come “O settebello” e “Belin de blues””.

Oltre ai Trilli, in apertura potremo ascoltare il solista Davide Crisafulli con chitarra dalle 19:00 alle 20:00 e gli Alma Jazy Quartet, quartetto jazz con la splendida voce di Roberta Monterosso, dalle 20:00 alle 21:00.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 21 agosto a partire dalle ore 19:00 in piazza Lam (fronte Prana). L’accesso all’evento sarà gestito e controllato. Per accedere sarà necessario esibire il proprio green pass cartaceo o digitale.

Data la capienza limitata dell’area è consigliata la prenotazione contattando l’ufficio IAT di Albissola Marina:

Tel: +39 019 4002525

Email: iatalbissolamarina@gmail.com

Negli orari di apertura dell’ufficio:

martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00,

venerdì dalle 17:00 alle 20:00,

sabato dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30,

domenica dalle 09:00 alle 12:00.