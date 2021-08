Cogoleto, dopo le frasi contro Gino Strada Francesco Biamonti ha fatto una donazione a Emergency

Francesco Biamonti ha capito il suo errore. Dopo la frase contro Gino Strada pubblicata su Facebook che gli è costata le dimissioni da consigliere comunale, in un nuovo post scritto su Facebook ha scritto: “In un’Italia in cui di regola non si dimette mai nessuno, per “riparare” alla frase oltraggiosa su Gino Strada, ho fatto le uniche cose che potevo: mi sono scusato, mi sono dimesso dall’incarico pubblico, ho elargito una donazione ad Emergency che continuerò nel tempo. E’ veramente difficile rimediare a certi errori, ma non farlo sarebbe stato un errore ancora peggiore”.