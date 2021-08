La Spezia, Turismo: oltre 30.000 presenze in più rispetto al 2019

Una Liguria che guida tutte le classifiche di presenza per il mese di luglio, con 370.060 arrivi di turisti italiani e proiezioni per i medi di agosto e settembre che vanno verso il tutto esaurito. Secondo i dati emessi dall’osservatorio regionale per il mese di luglio, La Spezia è la provincia ligure che registra gli incrementi più significativi per quanto riguarda la presenza di turisti italiani e la porta persino a superare i livelli pre Covid di due anni (+21.43% in più le presenze rispetto al 2019, +28,83% gli arrivi). Anche il turismo straniero è in ripresa rispetto a luglio 2020 (+87,11% le presenze, +78,24% gli arrivi) anche se non ancora ai livelli del 2019. Nel merito, il Sindaco Peracchini dichiara quanto segue: “+21,43% di turisti italiani nello Spezzino rispetto a luglio 2019, è record di presenze in Liguria. Nulla accade per caso: la nostra Città si è fatta trovare pronta investendo sulla sicurezza sanitaria con protocolli scrupolosi per un soggiorno senza pensieri, sui percorsi storici e artistici come il Liberty e il Futurismo, sulle nuove cartine turistiche e il ventaglio di opportunità offerto, sul decoro e sui grandi eventi dell’estate spezzina. Siamo sulla strada giusta e verso il tutto esaurito anche per agosto e settembre. Il calo degli stranieri è fisiologico causa Covid, ma i dati rispetto al 2020 sono incoraggianti. Se gli italiani hanno scelto per le vacanze la nostra Città e Provincia è grazie all’impegno e alla professionalità degli operatori del nostro territorio, unita alle politiche locali e regionali. La ripartenza, anche turistica, c’è e i dati non mentono.”