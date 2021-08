A10, scattata la chiusura parziale del tratto Genova Aeroporto-Genova Prà: rischio paralisi del traffico

Scambio di carreggiata con una sola corsia di marcia. Così il nodo autostradale di Genova si appresta ad affrontare i 9 giorni più difficili di tutto l’anno sotto il profilo della circolazione autostradale a causa di lavori che interessano tre gallerie comprese nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà, si lavora per ridurre di due giorni i disagi inevitabili che interesseranno tutti gli automobilisti ma il rischio di paralisi del traffico c’è ed è concreto. Il cantiere dovrebbe chiudersi il 25 agosto alle 22 ma, come ricordato, potrebbe essere rimosso due giorni prima. Ad aggravare il quadro le circa 50.000 auto che in questo periodo sbarcheranno dai traghetti che avranno come unica alternativa l’Aurelia che probabilmente risentirà anch’essa del caos autostradale. Il cantiere è entrato nella sua operatività questa mattina alle 4. Nei dettagli il casello di Genova Pegli sarà chiuso in uscita per chi arriva da Levante e in entrata per chi si dirige verso Ponente. Quello di Genova Pra’ sarà chiuso in uscita per chi proviene da Levante.

La Protezione civile sarà pronta intervenire in caso di necessità. Prevista una segnaletica dedicata così come la Polstrada e la Municipale per quanto riguarda la viabilità cittadina.

I mezzi pesanti in arrivo dall’A12 e diretti nel Ponente ligure anziché uscire a Genova Ovest saranno reindirizzati in A7-A26. I Tir che escono dal Vte di Genova Prà resteranno obbligatoriamente in autostrada per compiere il percorso sull’A26-A7. Aspi predisporrà segnaletica supplementare per fornire la corretta informazione agli utenti interessati dalla misura. Il Comune di Genova firmerà nelle prossime ore un’ordinanza per vietare la circolazione sulla viabilità ordinaria, da Genova Ovest a Genova Vesima (km 544+120 e viceversa), per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 t., anche se scarichi, esclusivamente diretti al Psa Genova Prà. Sono esclusi dall’ordinanza i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 t. anche se scarichi che devono effettuare operazioni di carico e scarico sul territorio del Comune di Genova.