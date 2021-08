Vaccino anti COVID, previsti nelle ASL liguri gli open day di Ferragosto

Sono previsti anche oggi domenica di Ferragosto, nelle Asl della Liguria nuovi Open day e Open night ad accesso diretto senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid o per anticipare il richiamo (sempre nel rispetto dell’intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata (tra 21 e 42 giorni dalla prima dose per Pfizer, da 28 a 42 giorni per il vaccino Moderna e da 8 a 12 settimane dalla prima dose per Astrazeneca). In particolare, domani, domenica 15 agosto, sono previsti open day in Asl1, all’hub di Taggia (orario dalle 9 alle 12); in Asl2 dalle 20 alle 23 all’hub Alassio Salute ad Alassio, all’hub Sunrise di Cairo Montenotte e al Terminal Crociere di Savona con la possibilità in tutti e tre i centri di vaccinare senza prenotazione anche i giovanissimi tra 12 e 17 anni, purchè accompagnati da un genitore e con il consenso firmato da entrambi. Open night la sera di Ferragosto anche in Asl4, all’auditorium San Francesco di Chiavari con orario dalle 19 alle 22.