Turismo, Liguria tra le mete turistiche preferite dagli italiani

Questa estate la Liguria si conferma una delle mete turistiche preferite dagli italiani. A luglio sono 370.060 i turisti che hanno scelto la nostra regione per trascorrere le vacanze, il 10, 91% in più rispetto al 2019. Il dato più significativo è quello relativo al capoluogo ligure: nel comune di Genova le persone che si sono fermate più di un giorno sono aumentate del 17,34% rispetto al periodo pre Covid. Nella provincia di Genova sono il 9,75% rispetto all’estate 2019. Positivo il trend anche nello spezzino, dove le presenze sono state 182.717, il 21.43 % in più rispetto a due estati fa. Un segnale importante per la stagione estiva ligure e per la ripartenza dell’intera economia regionale che si estenderà, secondo le prime stime, anche ai mesi di agosto e settembre.