Tre anni dal crollo di Ponte Morandi, Maestripieri (CISL): “Fare in modo che non accada mai più”

“Sono passati esattamente tre anni – dice Luca Maestripieri, segretario generale di Cisl Liguria – da quel maledetto giorno in cui 43 persone hanno perso la vita per il crollo del Ponte Morandi, il nostro pensiero va sempre prima a loro e alle loro famiglie che aspettano risposte dalla Giustizia che sta facendo il suo corso”.

“Niente però renderà quelle 43 persone alla vita, – prosegue Maestripieri – da quant’è successo dobbiamo imparare perché non accada più qualcosa di simile, dobbiamo imparare che alla sicurezza delle infrastrutture non si può derogare mai; questo è stato dimenticato e il risultato è stato la sciagura, la morte ed un’intera regione in ginocchio da tre anni e che lo sarà ancora per diverso tempo perché i cantieri continueranno e proprio domani partirà il doppio senso su una carreggiata in A10 che per dieci giorni paralizzerà il territorio su cui si riverseranno anche i vacanzieri di ritorno coi traghetti”.

“È vero: i genovesi, i liguri, non mollano mai, – conclude Maestripieri – ma è finito il tempo di stringere i denti e andare avanti alla bella e meglio, contro tutto e contro tutti; abbiamo un’occasione per fare in modo che questo non accada più, il Pnrr serva anche per mettere in sicurezza le infrastrutture e costruirne di nuove, necessarie da tempo, moderne e sicure”.