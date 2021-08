Pontinvrea, auto contro moto: muore un giovane, ferita gravemente una ragazza

Tragedia a Pontinvrea all’altezza di Giovo Ligure per un incidente mortale che ha visto un giovane motociclista perdere la vita dopo essersi scontrato con un’auto per cause da accertare. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’automedica, le ambulanze e l’elisoccorso. La vittima è un ragazzo genovese di 28 anni Il bilancio del tragico schianto vede anche una ragazza di 27 anni, la conducente dell’auto, ricoverata in codice rosso al San Paolo di Savona.