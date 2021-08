Crollo di Ponte Morandi, i senatori liguri della Lega: “Pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie”

“Oggi più che mai, il nostro pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie, segnate da un immenso dolore. Da genovesi e da liguri, la sciagura di tre anni fa ha rappresentato per noi una ferita che mai si rimarginerá e per la quale, sin dai primi istanti drammatici, abbiamo speso tutte le nostre migliori energie. Consapevoli che nulla sarebbe mai più stato come prima, come tributo a chi ha pagato negligenze e incuria, abbiamo lavorato affinché Genova reagisse, come ha fatto, indicando un indirizzo di procedure, di buone pratiche, un consolidato metodo di intervento ammirati in tutto il mondo: solo cosi la memoria di tanti innocenti poteva essere onorata. Mentre la giustizia farà il suo corso, oggi ci raccogliamo nel ricordo, nella solidarietà e nella preghiera“.

Così i senatori liguri della Lega Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone.