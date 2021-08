Il sindaco Gianluca Nasuti ha firmato un’ordinanza di chiusura alle 2 degli esercizi pubblici in tutto il comune rivierasco. La decisione è arrivata in seguito alle segnalazioni dei cittadini che lamentavano rumori, musica e schiamazzi. Per la notte di Ferragosto invece via libera fino alle 6 ma con il divieto di effettuare giochi e di fare rumore all’esterno dei locali anche da veicoli e motoveicoli della clientela