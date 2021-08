Sanremo, arriva la prima Boom Room della Liguria

Verrà inaugurata sabato a Sanremo la prima Boom Room della Liguria. Si tratta di un appartamento di circa sessanta metri quadrati, suddiviso in due stanze completamente insonorizzate, nel quale si può entrare da una a tre persone, per restare da 5 a 20 minuti e dare libero sfogo alla propria forza distruttrice e scaricare le tensioni. L’organizzazione fornirà tutto l’abbigliamenti necessario per sfogarsi in sicurezza e gli oggetti da distruggere.