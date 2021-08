Attimi di paura e sospiro di sollievo per un camionista che ha rischiato di rimanere schiacciato da un blocco di marmo che stava trasportando. Il fatto è accaduto a La Spezia sulla A15. Il blocco di marmo ha infatti schiacciato la cabina di guida per cause in via di accertamento. L’uomo è stato portato in ospedale in buone condizioni, l’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione di La Spezia creando disagi. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.