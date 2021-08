Ferragosto ad Albenga: tanta musica sul lungomare in un evento diffuso con 3 serate di concerti in Piazza Enzo Tortora

A seguito dell’entrata in vigore del Green Pass e per evitare situazioni di assembramento in particolare a ridosso dell’area di concerto che per la posizione particolare sarebbe dedicata a pochi spettatori, il tutto in un momento di ripresa della pandemia, l’Amministrazione Comunale di Albenga ha deciso di modificare gli eventi del Ferragosto al Mare.

Invece dei tre concerti che erano previsti a calendario – che si sposteranno in Piazza Enzo Tortora che, invece, per la sua conformazione e per i grandi spazi si riconferma location ideale per gli eventi estivi – il Comune, in collaborazione con i commercianti del Lungomare, ha organizzato tre serate con intrattenimenti musicali nei dehor delle attività di somministrazione che hanno aderito che, tutti insieme, creeranno un evento diffuso.

Afferma Marta Gaia assessore agli eventi: “In una situazione d’incertezza come quella che stiamo vivendo da due anni, non è stato semplice accontentare e dare spazio sia ai lavoratori del mondo dello spettacolo che alle attività commerciali, soprattutto del mare, ma non solo. Il rispetto delle norme che convintamente stiamo portando avanti in tutti gli eventi, ha obbligato l’Amministrazione a cambiare costantemente il calendario delle manifestazioni, ma, il continuo confronto sia con le attività commerciali che con i gruppi, ha permesso di non cancellare nessun evento, se non quelli nei quali gli stessi partner o organizzatori avevano delle perplessità. Ringraziamo tutti per la comprensione e collaborazione.”

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Con grande sforzo siamo riusciti a trovare una valida alternativa ai tre concerti che dovevano tenersi al mare nella” tre giorni di musica”.

Come Amministrazione siamo andati a parlare con tutte le attività della passeggiata a mare per animare comunque il ferragosto. La proposta dei concertini nei locali è stata accolta favorevolmente da tutti e ha permesso, in pochissimo tempo, di realizzare un nuovo evento diffuso.”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Nei giorni in prossimità di ferragosto il Lungomare di Albenga vedrà la presenza di diversi punti d’intrattenimento musicale distribuiti su tutta la passeggiata. Tale iniziativa è stata realizzata in stretta sinergia con i pubblici esercizi che hanno accolto con entusiasmo questa proposta.

Ci ha fatto molto piacere, inoltre, che i gruppi musicali che a causa delle nuove disposizioni in materia Covid e in particolare dell’entrata in vigore del Green Pass non faranno i concerti sul lungomare abbiano accolto la proposta dell’Amministrazione di spostare i loro concerti in piazza Enzo Tortora. In questo modo si amplierà la nostra offerta con 3 nuove date e, al tempo stesso, sul Lungomare saranno realizzate serate attrattive nei confronti degli ospiti e dei residenti”.

PROGRAMMA FERRAGOSTO AD ALBENGA:

“PASSEGGIATA IN MUSICA”

Tre serate di intrattenimento musicale nei dehor dei locali sul lungomare.

13 agosto 2021 a partire dalle 19,00:

Ristorante “La darsena” – Cocò

B-Side – Dj Koral

Il Galeone – Karaoke

14 agosto 2021 a partire dalle 19,00:

Caffè Noir – Maffi Dj

Caprice e Punta Lena – Dj Camilleri Tour

Miramare – Azzurra Live Concept

Il Galeone – Musica Dj Set

B-Side – Dj Alessio Lerma from RST Events

Bagni Gallinara – Dj Jobok

15 agosto 2021 a partire dale 19,00:

La Dolce Vita – Ro beat Dj set

Caprice Punta Lena – The karma keeper &those guys

Il Galeone – Musica dal vivo

D-Side – Dj Koral

PROGRAMMA PIAZZA ENZO TORTORA

Tre grandi concerti che inizieranno alle ore 21,00. Per info e prenotazioni (obbligatorie con Green Pass) rivolgersi allo IAT in Piazza San Michele 17 tel: 335 5366406 mail: iat@comune.albenga.sv.it

16 agosto 2021:

Concerto degli “Studio 54”

17 agosto 2021:

Concerto degli “Sta volta mia moglie mi manda a funk”

18 agosto 2021:

Concerto dei “Libero Arbitrio”