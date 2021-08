Erli, auto ne scontra un’altra ferma a bordo strada che finisce in un dirupo: due codici rossi al Santa Corona

Grave incidente automobilistico a Erli nell’entroterra di Albenga sulla strada statale 582 “del Colle di San Bernardo”. Secondo la ricostruzione, un’auto in transito ha colpito per cause da accertare un altro veicolo fermo a bordo strada facendolo precipitare in un dirupo: sopra c’erano due persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e la Polizia stradale, presente anche l’elisoccorso. Il bilancio è di due persone in codice rosso al Santa Corona con trauma cranico e toracico. Disagi alla circolazione automobilistica.