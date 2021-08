Carcare, nuovo manto erboso allo stadio “Corrent”

Lo stadio “Corrent” di Carcare avrà un nuovo manto erboso sintetico. Lo ha annunciato il sindaco De Vecchi: “Dopo oltre 15 anni di onorato servizio abbiamo pensionato il primo manto in erba sintetica della Val Bormida. Calpestato da generazioni di sportivi tornerà utile per usi non agonistici in altri luoghi. Verrà sostituito con nuovi materiali sintetici, mentre altri lavori interesseranno l’adeguamento dell’impianto sportivo alle nuove normative federali. La recente convenzione con la Carcarese Calcio, ne regolerà lo sfruttamento sportivo, mettendolo a disposizione delle esigenze della comunità cittadina”.