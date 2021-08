La Provincia di Savona investe nell’edilizia scolastica

Posted on

Quiliano. Cercasi direttore per la farmacia comunale. La richiesta, attraverso un avviso pubblico, giunge dal Comune di Quiliano che intende organizzare una selezione per formare una graduatoria di aspiranti titolari di farmacia: il primo classificato otterrà l’incarico, gli altri resteranno in graduatoria per tre anni e per loro potrebbero aprirsi prospettive di lavoro sia nella […]