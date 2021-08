Meteo, niente pioggia ma alcune trombe marine al largo di Genova e Arenzano

Un fenomeno suggestivo e che fortunatamente non ha causato danni a persone o cose. Nella tarda mattinata di oggi si sono formate alcune piccole trombe marine al largo di Arenzano e Genova a causa delle condizioni meteo perturbate ma che non hanno dato piogge. Le trombe marina non hanno toccato terra se non in una circostanza a Voltri, quartiere di Genova a Ponente, ma senza provocare disagi. Tanti gli scatti di appassionati e lettori che hanno invaso i social documentando la situazione.