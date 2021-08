Albisola, il 5 agosto la campagna “In spiaggia senza filtri”

La campagna “In spiaggia senza filtri” per sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta continua ed è arrivata al terzo appuntamento dell’estate. Questa volta si svolgerà ad Albissola Marina giovedì 5 agosto.

Ritrovo alle ore 9 presso la spiaggia libera centrale, sulla Passeggiata degli artisti, di fronte al Palazzo Comunale – muniti di guanti (consigliati retini o pinze).

Verranno raccolti i mozziconi e verranno posizionate in spiaggia delle bottiglie/portacenere per cercare di contrastare l’abbandono delle cicche di sigaretta. I mozziconi sono uno dei rifiuti più frequenti sulle nostre spiagge, rilasciano sostanze nocive creando gravissimi danni all’ecosistema marino. Ognuno di noi deve fare la sua parte in difesa del mare ed ogni piccolo gesto è importante, indipendentemente dall’età di chi lo compie. Non si è mai troppo piccoli né troppo grandi per cercare di salvare il nostro mare.

L’evento è patrocinato dal Comune di Albissola Marina ed organizzato da Assonautica Provinciale di Savona. L’invito a partecipare è rivolto sia alla cittadinanza che ai volontari.