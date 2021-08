Vaccino anti COVID, Toti: “La campagna vaccinale in Liguria parte spedita”

La Liguria è la prima regione d’Italia per vaccini agli under 60: questa settimana rispetto alla scorsa, il numero delle somministrazioni è 1,34 volte maggiore. E nel complesso, anche grazie al successo delle open night organizzate nei diversi hub del territorio, sono state fatte quasi 100mila dosi negli ultimi 7 giorni. “La nostra campagna vaccinale corre spedita, in direzione di quella immunità di gregge che è un traguardo necessario per tornare alla normalità, ridurre i ricoveri ed evitare nuove chiusure che il Paese non può permettersi”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.