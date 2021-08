Genova, paga con banconote false: la Municipale ferma un italiano di origini campane

Un uomo di origine campane ma residente in provincia di Alessandria è stato denunciato per aver effettuato acquisti con banconote false. Le accuse sono di spendita di moneta falsa e porto di oggetti atti a offendere visto che dalle perquisizione è emerso che l’uomo aveva con sè due coltelli. L’uomo era stato segnalato da una commessa di un negozio del centro dove aveva pagato con una banconota da 100 euro risultata in seguito, falsa. Qualche giorno dopo, la commessa, vedendo l’uomo nuovamente nei pressi del negozio ha avvisato la Municipale che nel frattempo erano già risaliti alla sua identità. L’uomo ha tentato un’altra truffa all’interno del Mercato Orientale ma gli agenti, che nel frattempo lo avevano seguito, hanno recuperato i 100 euro e successivamente lo hanno fermato. L’uomo aveva precedenti oltre che per truffa, ricettazione e falso. Le indagini per risalire all’origine delle banconote, sono in corso.