Borghetto S.S., auto si schianta contro semaforo: conducente in codice giallo all’ospedale

Il conducente di un’auto per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un semaforo. E’ accaduto questa notte a Borghetto S.S. Sul posto immediato l’intervento dei militi dell’emergenza sanitaria e i Vigili del fuoco. Il bilancio è di una persona trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.