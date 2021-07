Coronavirus, aumentano i contagi in Liguria: 156 in un giorno

Crescono i contagi COVID in Liguria: oggi sono 156 i nuovi positivi, con 3.452 tamponi molecolari effettuati e 3.967 antigenici rapidi.

Tamponi processati con test molecolare: 1.455.615 (+3.452)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 461.803 (+3.967)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.328 (+156)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.506 (+87)

Casi per provincia di residenza

Imperia 322 (+27)

Savona 230 (+18)

Genova 1.258 (+29)

La Spezia 414 (+15)

Residenti fuori regione o estero 50 (-)

Altro o in fase di verifica 232 (+8)

Totale 2.506 (+87)

Ospedalizzati: 42 (-); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 – 8 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 – 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino – 11 (+2); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera – 11 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 – 0

Asl 4 – 3 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 – 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.162 (+45)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.459 (+68)

Deceduti: 4.363 (+1)