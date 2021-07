Digitale Terrestre di ultima generazione, slitta il passaggio: il nuovo calendario

Posted on

Caprauna. Il rifugio Pian dell’Arma di Caprauna amplia quest’anno le sue proposte escursionistiche in un’ottica ben precisa che vuole evolversi sempre di più verso la sostenibilità, per un turismo durevole nel tempo e compatibile con l’ambiente e lo fa cercando di diffondere dei veri e propri stili di vita per piantare i semi del cambiamento, ispirandosi a filosofie di scoperta […]