Albenga, la mappa degli autovelox di agosto e settembre

Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del comune di Albenga.

Il Comando di polizia municipale comunica pertanto l’elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità con apparecchiatura autovelox e su cui saranno realizzati presidi di polizia stradale con l’ausilio di tale strumento di rilevazione nel periodo agosto e settembre 2021.

“Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole imposte dal legislatore, e ciò allo scopo precipuo di prevenire le condotte pregiudizievoli della sicurezza delle persone – spiegano dalla polizia municipale – La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente”.

Strade nel territorio del comune di Albenga interessate dai controlli di velocità: strada del Molino di San Clemente, via Piave, viale VIII Marzo, viale Che Guevara, via Agricoltura, viale Martiri della Foce, via del Cristo, regione Miranda 19-20, via al Piemonte, via al Piemonte regione Cantone-Leca, regione Massaretti- Bastia, via Aurelia, lungomare Doria e via Paccini Bastia.