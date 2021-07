Sestri Levante, stasera la Sagra del Bagnun

Attesa per la 60° edizione della Sagra del Bagnun di Sestri Levante. Sarà necessario prenotarsi on line su eventbrite per poter gustare il piatto: 100 persone ogni mezzora dalle 19,30 alle 23 .

Oltre 500 kg di acciughe saranno pescate domani all’alba dalle lampare liguri e poi l’esercito di volontari sarà impegnato a togliere testa e interiora e provvederà a preparare le 40.000 acciughe ed il quintale e di gallette del marinaio.