Green pass, dal 5 agosto obbligatorio con una dose di vaccino per bar e ristoranti al chiuso anche per i lavoratori. Discoteche ancora chiuse

E’ stato ufficializzato in una conferenza stampa alla presenza del Premier Draghi del Ministro della Salute, Speranza il decreto che ha approvato le nuove misure anti COVID. Lo stato di emergenza in scadenza il 31 luglio verrà prorogato fino a fine anno. Per quanto riguarda il green pass, dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti sarà obbligatorio con un dose si vaccino mentre non sarà necessario per la consumazione al bancone. Sarà obbligatorio oltre che per i clienti anche per i lavoratori. L’altra novità è il cambiamento dei parametri per i passaggi di colore: in giallo con il 10% delle terapie intensive e il 15% dei ricoveri. Per andare in arancione 20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica.Restano chiuse le discoteche, quarantena ridotta se vaccinati. Il green pass entrerà in vigore con la stessa modalità dei ristoranti e bar anche per spettacoli, terme, palestre e piscine. Per i trasporti la decisione slitta a settembre.