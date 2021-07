Genova, due cadaveri (madre e figlio) rinvenuti nella loro abitazione

Doppia tragedia a Genova dove un uomo di 40 anni è morto per un malore seguito a distanza di pochi giorni dalla madre di 85 anni, non autosufficiente. A dare l’allarme un uomo che aveva affidato al giovane la redazione di un libro e che non riusciva da giorni a mettersi in contatto con lui. I due corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. L’uomo, che aveva un doppione delle chiavi, è entrato nell’alloggio e compiuto la macabra scoperta. Sul sono arrivati il 118, la Polizia che ha avviato le indagini del caso. Prevista l’autopsia sui due corpo.