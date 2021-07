UIL, il 28 luglio visita a Genova del segretario generale, Bombardieri

Il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri sarà a Genova, presso il Tower Genova Airport Hotel, per il Consiglio confederale regionale programmato dalla Uil Liguria per mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 14,30. Sarà un momento importante, finalmente in presenza, da dedicare al bilancio dei tanti mesi vissuti tra difficoltà e restrizioni, ma anche per iniziare un confronto per far ripartire la Liguria che, già prima della pandemia, presentava gravi problematiche a partire dall’urgenza delle infrastrutture e dei trasporti. “Emergenze industriali, scarsità di infrastrutture efficienti e difficoltà nella mobilità e nei trasporti si sommano all’emergenza sanitaria che continua a mettere in difficoltà il nostro territorio sotto il profilo turistico e commerciale – spiega Mario Ghini segretario generale Uil Liguria – In questi mesi si è parlato tanto del blocco dei licenziamenti, della riforma degli ammortizzatori sociali, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di come destinare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per questo la Uil Liguria è pronta ad aprire una discussione a tutto campo per la ripresa e la ripartenza dei territori”.