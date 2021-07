Servizio di Guardia Medica ed ambulatori per turisti, le info di Asl1 Imperiese

Attivo dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali, prefestivi e festivi

Asl1 ricorda agli utenti che è attivo il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) che garantisce l’assistenza medica di base a domiclio per situazioni che rivestono carattere indifferibile e che si verificano durante le ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) dei giorni feriali e nei giorni prefestivi e festivi.

Per ottenere prestazioni da parte del servizio di continuità assistenziale occorre comporre il numero verde gratuito, valido per tutta la provincia di Imperia: 800 55 44 00. Il medico che risponderà provvederà a rilasciare un consiglio telefonico o a disporre la visita domiciliare. In nessun caso gli utenti potranno accedere alle sedi del servizio ove stazionano i medici.

Il medico di Continuità Assistenziale è tenuto a intervenire nel più breve tempo possibile e a rilasciare un modulo informativo sul quale sono indicate la sintomatologia, la diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e ogni altra informazione utile.

La guardia medica può prescrivere i medicinali per una terapia d’urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.

Se necessario, può certificare l’assenza dal lavoro per il periodo di tempo che trascorrerà fino al rientro in servizio da parte del medico di base (comunque massimo tre giorni).

Il servizio è gratuito solo per i residenti.

L’utente non residente in Regione Liguria che utilizza il servizio di continuità assistenziale è tenuto a corrispondere alla Asl la somma di € 25,00 prevista per le visite domiciliari. Il medico intervenuto provvederà a rilasciare la ricevuta di avvenuto pagamento.