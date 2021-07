Savona 2021, Marco Russo (Patto per Savona): “Centrodestra in confusione, noi il vero cambiamento”

Marco Russo, candidato sindaco del Patto per Savona, evidenzia le contraddizioni del centrodestra emerse – ultima tra le varie occasioni – nell’incontro a Villa Cambiaso dove il loro candidato, Angelo Schirru, si è presentato agli elettori della Lega. “Dicono di voler voltare pagina e di poter risolvere i tantissimi problemi di Savona. Eppure la coalizione è sempre la stessa ed è quella che in questi cinque anni quei problemi li ha creati, a partire dalla macroscopica questione della pulizia della città. Come può il loro candidato rappresentare un segno di discontinuità?”.

“Il centrodestra è in confusione, oscilla tra una linea di continuità e la voglia di ricominciare da capo. Il vero cambiamento siamo noi. La proposta del Patto è innovativa, a cominciare dal metodo: siamo partiti da un progetto per risollevare Savona e non dai nomi da mettere in lista. Questo significa pensare alla città e non a un tornaconto personale”.