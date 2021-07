Posted on

Secondo l’accusa avrebbero ottenuto finanziamenti per incentivare le attività degli oratori ma non li avrebbero mai utilizzati o li avrebbero usati in maniera scorretta. Chiesta la condanna per 5 parroci e per il presidente del circolo ANSPI accusati di malversazione ai danni dello Stato. La richiesta di condanna è di un anno di reclusione per […]